Millî Eğitim Bakanı: Okulları 21 Eylül'de açma çabasındayız

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:43

"Okulum Temiz Belgesi" takdim töreninde konuşuyor. Bakan Selçuk'un konuşmasının satır başları şöyle:

"21 Eylül'de ders zili çaldığı zaman bir okulun hangi mekanında ne yapacağız, nasıl yapacağız, hangi davranışlar ortaya koyulacak, servis araçları için hangi kurallar geçerli bunlar için ayrı simülasyonlar yaptık. Bütün okullarımızda okulun temiz belgesinin alınabilmesi için altyapı hazırlamaktı. Okulları 21 Eylül'de açma çabasındayız.

Okullarda 2000 denetmen görev alacak. Hangi okulun hangi ihtiyaç içerisinde olduğunu, belirli listelerle ortaya konuldu Okulların temiz olmasını, hijyen denetiminin sağlıklı yapılmasını teşvik etmeye çalışıyoruz.

Çok aşamalı bir çalışmayı sürdürürken farklı değerlendirmelerde yapılıyor. Diyelim ki okul bu belgeyi aldı. Bitmiyor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda çalışmalar yapılıyor. Bunu takip etmek için de bir yazılım hazırladık. Tüm okulların hangi durumda olduğunu takip etmek söz konusu. Dezenfektan ve maske temini de söz konusu.

Bir okul gerekli koşulları sağladı ve bu belgeyi aldı, burada iş bitmiyor sürdürülebilirlik çok önemli. Okulun bir kere temiz olması yetmiyor, bunun devamlılığı söz konusu, arkasından sahada neler yapılabilir konusunda okulun sürekli olarak temiz kalması konusunda çalışmalar yapılıyor. Bir yazılım hazırladık, bu yazılım sayesinde bütün okullarımızın ne durumda olduğunu takip etmemiz sağlanacak.

Çocuklarımız için de, velilerimiz için de sürekli ve sürdürülebilir bir bakış açısına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Dezenfektan ve maske temini de söz konusu biliyorsunuz meslek liseli ile gerçekten dünyada örnek gösterilebilecek bir başarı hikayesi oluşturduk, bu konularda bir endişemiz söz konusu değil bunların üretimini zaten kendi kurumlarımızda yapabiliyoruz.

Bizim bakanlık olarak bu çalışmaları yapmak zaten görevimiz, fakat bu toplumsal bir mesele. Bu toplumun tamamının üstlenmesi gereken bir görev, toplumun tüm fertlerinden desteği beklediğimizi özellikle söylemek isterim bu birlikte omuz verilmesi gereken bir problem. Ama okullar açılmazsa biz neyi kaybederiz, neyi kazanırız konusunda çok ciddi düşüncelere ihtiyacımız var. Okullar açılmadığında öğrencilerin kayıpları nereye doğru evrilecek, eğer bu kayıplar uzun sürerse ileride bizi hangi riskler bekliyor? Bütün bunlarla ilgili olarak da düşünüyoruz ve bu konuda sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Uzaktan eğitimle ilgili bir toplantımız olacak.

Çocuklarımızın çok büyük oranında altyapı olarak erişim sorunu yok, ama eksik kalan yerlerle ilgili alınması gereken tedbirlerin üzerinde çalışıyoruz.

Bizim kültürümüzde oyunların önemli yeri var, dünyada evrensel olarak öğrenmeye katkı sağlayan oyunlar nelerdir bütün bunlarla ilgili binlerce oyunun bir listesini çıkardık sonra bunların içerisinden yakın temas gerektirmeyen ve müfredatımıza uygun olarak oyunlarla ilgili kitapçık hazırladık.

Velilerimizin, öğrencilerimizin, servis görevlilerimizin hepsinin HES kodu vasıtası ile bir yazılım üzerinden denetlenebilmesi ve okul müdürümüze onun iletilebilmesi için bir çalışmamız var bunun ayrıntılarını önümüzdeki haftalarda paylaşacağız.