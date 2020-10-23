Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel eğitim öğrencileri için yüz yüze eğitim kararı

23 Ekim 2020 Cuma, 20:15

MEB, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla beş gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı.

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