Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel eğitim öğrencileri için yüz yüze eğitim kararı

Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim okulları ve sınıflarında beş gün yüz yüze eğitime geçildiğini açıkladı.

AA
23 Ekim 2020 Cuma, 20:15
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel eğitim öğrencileri için yüz yüze eğitim kararı
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MEB, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla beş gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı.

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