Milli Savunma Üniversitesi 64 akademik personel alıyor
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğü'ne bağlı akademik birimlere ilanda belirtilen kadrolarda profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğü'ne bağlı akademik birimlere ilanda belirtilen kadrolarda profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.
Başvurular, profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğü'ne (Yenilevent/İstanbul), doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekanlık/astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü/enstitü müdürlüğüne, Resmî Gazete’de ilan edilmesinden itibaren on beş (15) gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
AYRINTILAR İÇİN
https://www.ilan.gov.tr/ilan/715427/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/milli-savunma-universitesi-64-akademik-personel-aliyor
En Çok Okunan Haberler
- Altun'lara bu kez İslamcı yazardan 'maaş' tepkisi
- Türkeş'in oğlundan MHP'ye ağır ifadeler
- Yerlikaya sahte diplomayla ilgili ilk kez konuştu
- Osman Öcalan'dan ''TRT'' açıklaması
- ''Deprem olasılığı en yüksek olan bölgeleri açıkladı''
- Erdoğan’ın yeğeni yaşamını yitirdi
- Iraklı heyete verilen yemekle ilgili yeni paylaşım
- İmamoğlu'ndan Sayıştay raporuna ilişkin açıklama
- Türkiye 4 ülkeye uçuşları durdurdu
- Davutoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Altun'lara bu kez İslamcı yazardan 'maaş' tepkisi
- Türkeş'in oğlundan MHP'ye ağır ifadeler
- Yerlikaya sahte diplomayla ilgili ilk kez konuştu
- Osman Öcalan'dan ''TRT'' açıklaması
- ''Deprem olasılığı en yüksek olan bölgeleri açıkladı''
- Erdoğan’ın yeğeni yaşamını yitirdi
- Iraklı heyete verilen yemekle ilgili yeni paylaşım
- İmamoğlu'ndan Sayıştay raporuna ilişkin açıklama
- Türkiye 4 ülkeye uçuşları durdurdu
- Davutoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan açıklaması