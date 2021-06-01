Milli Takım'dan ilk çıkan isim Halil Akbunar oldu
EURO 2020 için 30 kişilik kadroyu 26'ya indirmeye çalışan teknik direktör Şenol Güneş, Azerbaycan maçında sakatlanan ve tedavisi uzun sürecek Halil Akbunar'ı final kadrosundan çıkardı.
Gözler, (A) Milli Takım'ın 30 kişilik aday kadrosunun 26'ya indireleceği karar anına geldi.
Kalecilerden birinin gideceği ve bu ismin de büyük ihtimalle Gökhan Akkan olacağı iddia edildi. EURO 2020 için 30 kişilik kadroyu 26'ya indirmeye çalışan teknik direktör Şenol Güneş, Azerbaycan maçında sakatlanan ve tedavisi uzun sürecek Halil Akbunar'ı final kadrosundan çıkardı. Göztepeli oyuncunun haziran ortasına kadar sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Diğer 3 isim ise akşam saatlerinde netleşecek.
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