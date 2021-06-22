Milli yüzücü Yiğit Aslan Tokyo 2020 Olimpiyatları'na kota kazandı

Milli yüzücümüz Yiğit Aslan, Edirne'de düzenlenen Türkiye Turkcell Milli Takım Seçmesi’nde Tokyo 2020 Olimpiyatları'na kota kazandı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2021 Salı, 18:02
Milli yüzücü Yiğit Aslan Tokyo 2020 Olimpiyatları'na kota kazandı
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Milli yüzücü Yiğit Aslan, Edirne’de düzenlenen Türkiye Turkcell Milli Takım Seçmesi’nde erkekler serbest stil 800m’de elde ettiği 7:51.60’lık derecesiyle Olimpiyat A barajını geçerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota kazandı.


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