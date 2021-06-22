Milli yüzücü Yiğit Aslan Tokyo 2020 Olimpiyatları'na kota kazandı
Milli yüzücümüz Yiğit Aslan, Edirne'de düzenlenen Türkiye Turkcell Milli Takım Seçmesi’nde Tokyo 2020 Olimpiyatları'na kota kazandı.
Milli yüzücü Yiğit Aslan, Edirne’de düzenlenen Türkiye Turkcell Milli Takım Seçmesi’nde erkekler serbest stil 800m’de elde ettiği 7:51.60’lık derecesiyle Olimpiyat A barajını geçerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota kazandı.
Yiğit Aslan’dan #Tokyo2020 Kotası— TMOK | #TeamTürkiye ???? (@TMOK_Olimpiyat) June 22, 2021
Milli yüzücümüz Yiğit Aslan, Edirne’de düzenlenen Türkiye Turkcell Milli Takım Seçmesi’nde erkekler serbest stil 800m’de elde ettiği 7:51.60’lık derecesiyle Olimpiyat A barajını geçerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota kazandı???? pic.twitter.com/trfdM7Cc0L
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