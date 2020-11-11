Türkiye-Hırvatistan maçında gol yağmuru
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Rusya ve Macaristan’a karşı oynayacağı maçlar öncesinde hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaşıyor.
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Beşiktaş Park’ta Hırvatistan’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası Ay-Yıldızlılar’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
7. dakikada sol kanattan gelişen Hırvatistan atağında Ozan Kabak’ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Melnjak’ın şutu üstten auta çıktı.
22. dakikada Hırvat savunmasına baskı yapan Cenk Tosun, Vida’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonucunda hakem Vincic penaltı kararı verdi.
23. dakikada beyaz noktanın başına gelen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere bıraktı. 1-0
32. dakikada girdiği ikili mücadelede Mert Çetin’in büyük hatasında topu kapan Ante Budimir, ceza sahasını içine sarkarak yaptığı düzgün vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1
40. dakikada Caner Erkin’in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahası sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla golü buldu. 2-1.
53. dakikada arka direkte topla buluşan Pasalic skoru 2-2 yaptı.
56. dakikada Brekalo Hırvatistan'ı 3-2 öne geçirdi. 57. dakikada Cengiz güzel bir golle skoru eşitledi.
75. dakikada Yusuf vurdu, kaleci çıkardı.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Slavko Vincic xx, Grega Kordez xx, Andraz Kovacic xx
Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Nazım Sangare xx, Mert Çetin xx, Ozan Kabak xx, Caner Erkin xxx, Okay Yokuşlu xx, Dorukhan Toköz x, Orkun Kökçü ? (Berkay Özcan dk. 34 ?), Deniz Türüç xx, Cengiz Ünder x, Cenk Tosun xx
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal, Efecan Karaca, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Hırvatistan: Sluga x, Juranovic x, Damagoj Vida x, Pongracic x, Dario Melnjak xx, Milan Badelj x, Marko Rog x, Josip Brekalo x, Mislav Orsic x, Pasalic x, Ante Budimir xx
Yedekler: Grbic, Lovre Kalinic, Uremovic, Barisic, Ivan Perisic, Caleta-Car, Mateo Kovacic, Antonio Colak, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Nikola Vlasic, Toma Basic
Teknik Direktör: Zlatko Dalic
Goller: Cenk Tosun (dk. 23 pen.), Deniz Türüç (dk. 40) , (57) Cengiz Ünder(Türkiye), 32 Ante Budimir, 53 Pasalic, 56 Brakelo (Hırvatistan).
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