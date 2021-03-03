Mimarlar Odası’ndan tepki: "Kimseye sormadan proje hazırlamışlar"
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda ve Site Cami çevresinde yapmayı planladığı kentsel dönüşüm çalışmasıyla ilgili mülk sahiplerinden belediyeye itirazlar yapılmaya devam ediyor.
TMMOB Mimarlar Odası Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Komisyonu, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda ve Site Cami çevresinde yapmayı planladığı kentsel dönüşüm çalışmasıyla ilgili hazırladığı raporu tamamladı.
Şube Başkanı Burak Şener, raporu kamuoyuna açıkladı.
Site Cami çevresi ve Cumhuriyet Meydanı’nda iş hanlarının bulunduğu bölgenin ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ olarak Büyükşehir Belediyesi’nce belirlendiğini belirten Şener, kentin öncelikli dönüşüme ihtiyacı olan bölgeleri varken yapılan çalışmada kamu yararı bulunmadığını söyledi.
Site Cami’nin çevresi ile ilgili yapılacak düzenlemenin yapının kimliğine zarar vereceğine işaret eden Şener, dönüşüm projesi ile ilgili kimse ile görüşülmemiş olmasını da eksiklik olduğunun altını çizdi.
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