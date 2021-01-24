'MİMAROĞLU' belgeseli MUBI'de izleyiciyle buluşacak
Elektronik müzik bestecisi İlhan Mimaroğlu ile hayat arkadaşı Güngör Mimaroğlu’nun hikâyesini anlatan "MİMAROĞLU" belgeseli, 27 Ocak Çarşamba gününden itibaren MUBI’de izleyiciyle buluşacak.
Yönetmenliğini Serdar Kökçeoğlu’nun üstlendiği, 60’lı yıllarda Türkiye’den ABD’ye göç eden efsanevi elektronik müzik bestecisi İlhan Mimaroğlu ile hayat arkadaşı Güngör Mimaroğlu’nun hikâyesini anlatan "MİMAROĞLU" belgeseli, 27 Ocak Çarşamba gününden itibaren MUBI’de izleyiciyle buluşacak.
İlhan ve Güngör Mimaroğlu, 60’ların başında İstanbul’dan New York’a giderek yeni bir hayata başlarlar. İlhan Mimaroğlu, elektronik müziğin gelişmesinde rol alarak adını müzik tarihine yazdıracaktır.
Dünya prömiyerini önde gelen belgesel film festivallerinden 2020 Visions du Réel’in “Burning Lights” bölümünde yapan "MİMAROĞLU" belgeseli 39. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması’nda Mansiyon ve 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü kazandı.
"MİMAROĞLU" belgeseli 27 Ocak'tan itibaren MUBI'de izlenebilir.
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