Minibüs nehre uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Karasu Nehri'ne uçan minibüste ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı, bir kişi de suda kayıp ve aranıyor.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç, Kemaliye ilçesi girişinde bulunan Şirzı Köprüsü'nden Karasu Nehri'ne düştü.
Olayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, nehirden 4 kişinin cansız bedenini çıkardı.
Nehirden yaralı kurtarılan 3 kişi ise Kemaliye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralı kurtulanların ifadesine göre araçta 8 kişinin olduğunu değerlendiren ekipler, kayıp kişinin bulunması için de arama çalışması başlattı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ekiplerinin kayıp kişiyi nehirde arama çalışması sürüyor.
Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir aracın ilçedeki Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların ifadesine göre araçta 8 kişinin bulunduğunu aktaran Atıcı, kayıp olduğu değerlendirilen kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
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