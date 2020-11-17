Mircea Lucescu'ya oğlundan kötü haber
Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu koronavirüse yakalandı.
Al Hilal'i çalıştıran Ravzan Lucescu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. 51 yaşındaki teknik direktörün durumu hakkında net bir bilgilendirme yapılmadı.
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