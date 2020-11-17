Mircea Lucescu'ya oğlundan kötü haber

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu koronavirüse yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2020 Salı, 09:44
Mircea Lucescu'ya oğlundan kötü haber
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Al Hilal'i çalıştıran Ravzan Lucescu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. 51 yaşındaki teknik direktörün durumu hakkında net bir bilgilendirme yapılmadı. 


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