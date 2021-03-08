Mısır-Türkiye ilişkilerindeki ılımlı gelişmelerin ardından Yunan bakan Kahire'ye gitti
Mısır hükümetinin hidrokarbon arama faaliyetlerinde Türkiye’nin kıta sahanlığı sınırlarını kabul etmesi ve boru hattı projesi güzergâhından Rum kesimini çıkarma önerisinin ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti.
Mısır’ın Doğu Akdeniz’deki son hamleleri ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ankara-Kahire ilişkileriyle ilgili verdiği ılımlı mesaj ardından Nikos Dendias, soluğu Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti.
Yunan bakan Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile görüştü. Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmede, Mısır hükümetinin hidrokarbon arama faaliyetlerinde Türkiye’nin kıta sahanlığı sınırlarını kabul etmesi ve boru hattı projesi güzergâhından Rum kesimini çıkarma önerisinin ele alındığı ifade edildi. İkilinin görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Mısır ile anlaşma yapabiliriz” mesajının da ele alındığı ifade edildi.
Öte yandan, Mısır, Akdeniz'de 24 parselde hidrokarbon ihalesine çıktı. Bu ihalede, 18 numaralı parselin bulunduğu bölgeyi, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirledi.
KAHİRE’DEN RUM KESİMİ’NE GEÇECEK
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Kahire dönüşü Kıbrıs Rum kesimine uğrayarak mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek. Yunan medyası Kahire’deki kritik görüşmenin ardından “Dendias, Kahire’den iyi niyet jestinde bulunarak, ihale ile ilgili haritayı değiştirmesini isteyecek” diye yazdı.
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