Mısır'da tren kazası: 32 ölü, 66 yaralı
Mısır'ın Sohag kentinde iki trenin çarpışması sonucu 32 kişinin öldüğü 66 kişinin de yaralandığı bildirildi
Mısır'ın güneyinde, başkent Kahire'ye 460 km uzaklıktaki Sohag şehrinde iki tren çarpıştı.
Sağlık Bakanlığı, 32 kişinin öldüğünü 66 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Kaza sonucunda üç vagonun raydan çıktığı belirtiliyor.
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