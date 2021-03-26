Mısır'da tren kazası: 32 ölü, 66 yaralı

Mısır'ın Sohag kentinde iki trenin çarpışması sonucu 32 kişinin öldüğü 66 kişinin de yaralandığı bildirildi

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2021 Cuma, 15:13
Mısır'da tren kazası: 32 ölü, 66 yaralı
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Mısır'ın güneyinde, başkent Kahire'ye 460 km uzaklıktaki Sohag şehrinde iki tren çarpıştı. 

Sağlık Bakanlığı, 32 kişinin öldüğünü 66 kişinin de yaralandığını açıkladı. 

Kaza sonucunda üç vagonun raydan çıktığı belirtiliyor. 


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