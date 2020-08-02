Mısır'dan Türkiye açıklaması: Egemenlik haklarımıza saldırı
Türkiye'nin Yunanistan'la yaşadığı Doğu Akdeniz gerilimine Mısır da dahil oldu. Mısır Dışişleri, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında planlanan sismik araştırma için uyarıda bahsi geçen bölgenin, 'Kahire'nin kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak tanımladığı alanı ihlal ettiği'ni öne sürdü.
Mısır Dışişleri’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin son yayınladığı Navtex’de (Yazılı Seyir Uyarı Sistemi) bahsi geçen alanın ‘Kahire’nin münhasır ekonomik bölge olarak hak iddia ettiği alanla potansiyel olarak çakıştığı’ iddia edildi.
Açıklamada sözde ihlalin, Türkiye’nin yayınladığı Navtex’in sekizinci maddesine yer aldığı öne sürülürken bu durum, ‘Mısır’ın egemenlik haklarının bir ihlali ve bu haklara bir saldırı’ ifadeleri yer aldı.
Gazete Duvar'ın haberine göre, Türkiye ile Yunanistan arasında, önceki hafta Meis adası açıklarında tırmanan Navtex gerilimi Almanya’nın arabuluculuğunda yatışmıştı. Ancak Ankara’nın sonrasında Kıbrıs açıklarında sismik faaliyet için çıkardığı ikinci Navtex, Yunanistan ve Kıbrıs’ın tepkisini çekmişti.
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