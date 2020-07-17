"MİT" sorusu için Emir'e dava açan Gökçek'e mahkemeden ret

17 Temmuz 2020 Cuma, 09:58

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, gazeteci Ahmet Takan'ın yaklaşık iki buçuk yıl önce "Ankara kulisleri durulmuyor!" başlığıyla kaleme aldığı yazısında dile getirdiği iddialar üzerine, TBMM Başkanlığına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunmuştu. Yazıda Yenimahalle'deki MİT binasında iki gün misafir edilen bir belediye başkanı ile oğlundan yurt dışındaki paralarının bir bölümünü Türkiye'ye transfer etmesinin istendiği ve 650 milyon doların Türkiye'ye getirildiği iddialarına yer verildiğini hatırlatan Emir, "FETÖ operasyonu kapsamında MİT'te ifadesine başvurulan kişi Melih Gökçek midir?" diye sormuştu.

DENETİM YETKİSİ

Gökçek, TBMM gündemine gelen sorularla ilgili kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Emir'e dava açmıştı. Davayı geçtiğimiz günlerde karara bağlayan Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, milletvekili Emir'in Anayasa'nın 98. maddesi kapsamında denetim yetkisini yerine getirdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Gazeteci Ahmet Takan'ın 16 Şubat 2017 tarihinde ortaya attığı iddiaların üstüne gidilmesi gerektiğinin altını çizen Emir, şunları söyledi:



"ÜSTÜ KAPATILSIN İSTİYOR"

"İddialar üzerine ben de denetim yetkimi kullanarak, söz konusu iddiaları konunun muhatabı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordum. Gerçekten Ankara'da bir belediye başkanı ile oğlunun ifadesinin alınıp alınmadığını, bu kişilerin Gökçek ve oğlu olup olmadığını sordum ancak bakanlık yanıtlamadı. İçişleri Bakanlığı bu iddiaları yanıtlamak zorunda. Kamuoyu bu iddiaların doğruluğunu, doğruysa bu kişilerin kimler olduğunu merak ediyor. Bu konuların konuşulmasından ve soru sorulmasından Gökçek de rahatsız oluyor. Dava açarak, tehdit ederek bu iddiaların üstü kapatılsın istiyor. Ancak, bu soruları sormaya hem yetkiliyiz hem de görevliyiz. Görüldüğü gibi yargı önünde de haklılığımız kanıtlandı. Bu iddialar aydınlanana kadar sormaya devam edeceğiz.”

GÖKÇEK NE DEMİŞTİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek iddialara ilişkin, “Benden 650 milyon dolar isteyecek Milli İstihbarat Teşkilatı, Ben de ‘hay hay’ diyeceğim, hemen 650 milyon doları Türkiye’ye getireceğim. Neyle getireceğim? Uçağa mı koyacağım, getireceğim? Böyle bir saçmalık var mı? Böyle bir aptallık, manyaklık, serserilik, geri zekalılık var mı? Bunu yazan adam geri zekalı, tam bir geri zekalı ve tamamen FETO’ya çalışan bir adam” demişti.

