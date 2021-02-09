MKE Ankaragücü, Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine gelecek isim belli oldu. MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Öğretmenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatması
- Koronavirüsten sonraki iki önemli tehdidi açıkladı
- Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi
- Daha önce de parti kuranlar oldu
- 'Bu soruyu maksatlı buldum'
- Tutuklanan Beyza Buldağ’dan mesaj var
- CHP'li belediye meclis üyesi yaşamına son verdi
- Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan?
Video Haberler
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
- Antalya’da feci kaza: 2 ölü
- Bomba gibi patladı: Nereye kaçacağımızı şaşırdık
- Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye beton!
- Sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
- 12 yaşındaki çocuktan tehlikeli deney!
- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor
En Çok Okunan Haberler
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Öğretmenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatması
- Koronavirüsten sonraki iki önemli tehdidi açıkladı
- Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi
- Daha önce de parti kuranlar oldu
- 'Bu soruyu maksatlı buldum'
- Tutuklanan Beyza Buldağ’dan mesaj var
- CHP'li belediye meclis üyesi yaşamına son verdi
- Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan?