Tuncay Mollaveisoğlu: 'THK'nin içi AKP tarafından boşaltıldı'

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:45

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin dört bir tarafına yayılan yangınları söndürme çalışmalarında yaşanan aksaklıklara yönelik tartışmalar da kamuoyundaki yerini koruyor.

Tartışmaların odağı olan Türk Hava Kurumu’nun (THK) son durumunu Cumhuriyet TV’ye değerlendiren Tuncay Mollaveisoğlu, “Büyük bir ihmal var” dedi.

Mollaveisoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“AKP iktidarının ve Orman Bakanlığı’nın yapması gereken şeyleri yapmadığı gibi bir tablo var ortada. Olay yeni değil. 2019 yılında Muğla’daydım. Bir orman yangını çıktı. Gözlemlerime göre THK uçağı yoktu. Ve o yıl THK uçaklarının sisteme dahil edilmediğini öğrendim. Orman Bakanlığı, yangın söndürme işini THK’den almış ve yerine özel şirketleri getirmişti. Bunun sonucunda Türkiye Cumhuriyetinin çok değerli bir kurumu, AKP tarafından içi boşaltılarak çürümeye terk edildi.”

“Orada büyük bir hafıza vardı” diyen Mollaveisoğlu, “Çok seçkin pilotlara sahip bir kurumdu THK. Fakat Orman Bakanlığı, bu alanı özelleştirmek için THK’yi devre dışı bırakarak bu süreci kendi çıkarlarına yönelik değiştir” sözlerini kullandı.