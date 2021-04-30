Morgan Stanley'den Merkez Bankası faiz kararı öngörüsü

30 Nisan 2021 Cuma, 09:25

Morgan Stanley, yayımladığı araştırma notunda TCMB'nin yapacağı herhangi bir erken faiz indiriminin Türk lirası üzerinde güçlü bir baskıya yol açabileceğini belirtti.

Morgan Stanley'den Alina Slyusarchuk, "Yüksek enflasyon ve pozitif reel faiz oranlarına dair verdikleri sözler hesaba katıldığında, 6 Mayıs ve sonrasında faiz oranının sabit tutulacağını öngörüyoruz" dedi.

Bununla beraber, dün TCMB'nin açıkladığı çeyreklik enflasyon raporunda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun nisan ayında enflasyonun zirve yapacağı yönündeki açıklaması Morgan Stanley'in bu görüşlerine karşı bazı risklerin olduğunu gösterdi.

GÜÇLÜ BASKILARA YOL AÇABİLİR

Slyusarchuk, araştırma notunun devamında, "Eğer enflasyon mayıs ayında gerçekten gerilerse, Merkez Bankası enflasyonun azalmaya başlamasını neden olarak gösterebileceği için bugünkü yönlendirme potansiyel faiz indirimlerine açık kapı da bırakmaktadır. Böyle bir indirimin erken olacağını ve döviz piyasalarında güçlü baskılara yol açacağına inanıyoruz" dedi.

Slyusarchuk, merkez bankasının alternatif olarak banka karşılıkları, hedeflenen sektörlere kredi sağlanması veya parasal koşulları gevşetmek için ihtiyati önlemlerin hafifletilmesini de kapsayan diğer araçları kullanabileceğini söyledi.