Moskova ile makas açılıyor

29 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

Suriye, Libya, Dağlık Karabağ konularında Ankara-Moskova arasında görüş ayrılıklarının arttığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Kritik gündem başlıkları arasında önceki günkü temasa ilişkin ilk açıklama Moskova’dan geldi. Reuters’ın haberine göre, Kremlin açıklamasında Putin’in “Dağlık Karabağ’daki çatışmalara Ortadoğu’dan gelen savaşçıların giderek daha fazla dahil olmasından kaygılı olduğunu söylediği” belirtildi. İki liderin Suriye-İdlib’deki gelişmeleri ele aldığı, Astana sürecine atıfta bulunularak siyasi çözüm vurgusu yaptığı kaydedildi. Kremlin’in açıklamasında, “Taraflar arasında dışişleri ve savunma bakanlıkları ile iki ülkenin istihbarat kurumları arasında koordinasyonun sürdürülmesine karar verildi” denildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM grup toplantısında Putin’le görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan’ın gündeminde hafta başında Suriye’nin İdlib bölgesinde Şam yönetiminin yakın müttefiki Rusya’nın TSK destekli ÖSO bünyesindeki gruba yönelik bombardımanı da vardı. Muhaliflere yakın kaynaklar, saldırıda 78 Feylak’uş Şam üyesinin öldüğünü duyurmuştu. Erdoğan, “İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerinin eğitim merkezine yönelik saldırı, bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğinin işaretidir... Aynı şekilde Amerika’nın, Suriye’nin Irak sınırı boyunca oluşturmaya çalıştığı yapının, yeni çatışmaların, acıların habercisi olduğu da açıktır” ifadesini kullandı.

‘HER AN HAREKETE GEÇEBİLİRİZ’

“Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ’la bizim kadar mücadelesi olmayan güçler, artık bu ortaoyununu bir kenara bırakmalıdır. Türkiye’nin gücü gerekiyorsa Suriye’yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir” diye konuştu. Erdoğan’ın, “Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkarılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum” çıkışı dikkat çekti.