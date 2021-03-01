Mostafa Mohamed lakabını açıkladı

01 Mart 2021 Pazartesi, 11:43

Erzurumspor karşısında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Galatasaray’ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı forma ile Türkiye Kupası ve lig dahil toplam altı maça çıkan Mohamed, takımına 5 gollük katkı sağladı. Mısırlı oyuncu maç sonu açıklamasında, ‘’ Bütün Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Gol atmamdan ziyade takımımın kazanması benim için önemli. Ok sevincini çok seviyorum. Diğeri ailemle ilgili bir sevinç. O sevinci çok seviyorum. ‘’ ifadelerini kullandı. Mostafa Mohamed ‘’ Bir lakabın var mı? ‘’ sorusuna ise ‘’ Anakonda ‘’ yanıtını verdi.

