Mostafa Mohamed'in Zamalek'teki sözleşmesi kayboldu
Galatasaray'ın forveti Mostafa Mohamed'in sarı kırmızılı ekibe transfer olmadan önce Zamalek ile imzaladığı yeni sözleşmenin kaybolduğu ifade edildi.
Mısır’da yayın yapan Koora 365 sitesinde yer alan haberde Zamalek’in Mostafa Mohamed’in kontratına ilişkin sorun yaşadığı belirtildi. Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Mısırlı golcünün transferden önce kulübüyle yeni bir sözleşme imzaladığı ifade edildi. Haberde, bu sözleşmenin kulüpte olmadığı belirtilirken bulunması için bir komitenin kurulmasının istendiği kaydedildi.
KULÜP YÖNETİCİSİ İSTİFA ETTİ
Sözleşmenin kaybolmasından sonra kulüpte büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken yöneticilerden Ahmed İbrahim’in görevinden istifa ettiği belirtildi.
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