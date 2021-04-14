Mostafa Mohamed'in Zamalek'teki sözleşmesi kayboldu

14 Nisan 2021 Çarşamba, 17:06

Mısır’da yayın yapan Koora 365 sitesinde yer alan haberde Zamalek’in Mostafa Mohamed’in kontratına ilişkin sorun yaşadığı belirtildi. Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Mısırlı golcünün transferden önce kulübüyle yeni bir sözleşme imzaladığı ifade edildi. Haberde, bu sözleşmenin kulüpte olmadığı belirtilirken bulunması için bir komitenin kurulmasının istendiği kaydedildi.

KULÜP YÖNETİCİSİ İSTİFA ETTİ

Sözleşmenin kaybolmasından sonra kulüpte büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken yöneticilerden Ahmed İbrahim’in görevinden istifa ettiği belirtildi.