Motorine 5 kuruş zam yapıldı

EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre, motorine zam yapıldı. Yapılan zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:57
Motorine 5 kuruş zam yapıldı
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatına 5 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in yaptığı açıklamaya göre, pompa fiyatlarına yapılacak zam bu geceden itibaren geçerli olacak.

Öte yandan zamla birlikte İstanbul'da motorin fiyatları 7,30 TL, Ankara'da 7,38 TL ve İzmir'de 7,40 TL'ye yükselecek.


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