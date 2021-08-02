Motorine 5 kuruş zam yapıldı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:57

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatına 5 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in yaptığı açıklamaya göre, pompa fiyatlarına yapılacak zam bu geceden itibaren geçerli olacak.

Öte yandan zamla birlikte İstanbul'da motorin fiyatları 7,30 TL, Ankara'da 7,38 TL ve İzmir'de 7,40 TL'ye yükselecek.