MSB: 15'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldığını duyurdu.

DHA
04 Haziran 2020 Perşembe, 12:08
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.



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