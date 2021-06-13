MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
- Japon şirketten sıra dışı hizmet
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Soylu’yu bakanlıktan almayı planlıyor
- Memurlar korkudan 'Recep Tayyip' ismini değiştiremedi
- 'Tosuncuk'un bulunduğu ülkeyi yazdı
- 10 milyon Euro ver bakanla aranı düzelteyim” teklifi
- Atağa geçen iki parti son ankete damga vurdu
- Sahada yaşam mücadelesi; erken müdahale hayat kurtardı
- AKP'nin önerisine MHP'den yeşil ışık
- Afrin'de patlama!
- 'Milangaz'a nasıl çöktüğünüzü anlatacağım’
- Türkiye'den, Libya'ya üst düzey ziyaret