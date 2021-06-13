MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi.

AA
13 Haziran 2021 Pazar, 12:06
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.


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