MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne AKP’li İmdat Ersoy atandı

21 Ağustos 2020 Cuma, 10:02

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne İmdat Ersoy atandı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

İMDAT ERSOY KİMDİR?

24 Haziran seçimlerinden AKP'den Sakarya milletvekili aday adayı olan İmdat Ersoy, ilköğrenimini Almanya’da, orta ve lise tahsilini Akyazı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Ersoy, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi olarak çalışma hayatına başladı.

Aynı bakanlıkta sırasıyla müfettiş, başmüfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan İmdat Ersoy, ABD'de Elektronik Ticaret Hukuku alanında eğitim gördükten sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.

2011 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisi olarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na atanan Ersoy, kurumda 6 yıl süre ile Başkan vekili ve Kurul Üyesi olarak görevini sürdürdü.