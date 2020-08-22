MSB: Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:04

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve gemilerin harekâta hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekât kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarımızın da katılımıyla Ege Denizi’nde eğitimler icra edildi" denildi.



