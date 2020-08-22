MSB: Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler icra edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve gemilerin harekâta hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekât kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarımızın da katılımıyla Ege Denizi’nde eğitimler icra edildi" denildi.
Video Haberler
- Mahalleliden belediyeye övgü
- Darbedilen köylülerin avukatı: Ezerek başarıya ulaştı
- Erdoğan'ın 'müjdesi' Zonguldak'ta alkışla karşılandı
- Futbol oynamak isteyen kız çocuklarına destek
- Minibüsün ezdiği yavru köpek acı içinde kıvranarak öldü
- Restoranda kadını darbetti, serbest bırakıldı
- İbrahim Kalın'ı hedef alan video kaldırıldı iddiası
- Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun