MSB: Son 24 saatte...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğünü, son 10 günde toplam 91 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadelemiz gece-gündüz, dağ bayır demeden etkili ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
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