MSB'den celp ve sevk tarihleri açıklaması

29 Haziran 2020 Pazartesi, 17:11

MSB'ye bağlı Askeralma Genel Müdürlüğü, Ağustos/Eylül döneminde askere alımına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş ve er statüsünde askerlik yapacakların 1 Temmuz 2020’ye kadar (1 Temmuz da dahil) celp ve statü tercihlerini e-devlet üzerinden veya en yakın askerlik şubelerinden yapmaları gerektiğini, sonuçların ise 29 Temmuz’da e-devlet üzerinden duyurlacağına yer verildi.