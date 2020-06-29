MSB'den celp ve sevk tarihleri açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağustos/Eylül döneminde silah altına alınacak askerlerin, 1 Temmuz tarihine kadar askerlik yoklama işlemi yaptırması gerektiğini duyurdu.
MSB'ye bağlı Askeralma Genel Müdürlüğü, Ağustos/Eylül döneminde askere alımına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş ve er statüsünde askerlik yapacakların 1 Temmuz 2020’ye kadar (1 Temmuz da dahil) celp ve statü tercihlerini e-devlet üzerinden veya en yakın askerlik şubelerinden yapmaları gerektiğini, sonuçların ise 29 Temmuz’da e-devlet üzerinden duyurlacağına yer verildi.
Video Haberler
- ABD'li çift protestoculara silah çekti!
- 'Siyasi Partiler Kanunu’na kadın kotası eklenmeli'
- CNN Türk muhabiri 'eşek' esprilerine isyan etti
- Şaşkına çevirdi! Kırmızı ışıkta böyle görüntülendi
- Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
- Sınav nasıl geçti? sorusuna sosyal mesafeli yanıt
- Alkollü sürücüler kafa kafaya böyle çarpıştı
- Yüksek sesle müzikten ceza yedi, verdiği cevap şoke etti
- Su böyle alev aldı! Şaşkına çeviren görüntüler
- İstanbul’da dehşet anları kamerada!