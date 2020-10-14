MSB'den 'Fırat Kalkanı' açıklaması
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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