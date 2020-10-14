MSB'den 'Fırat Kalkanı' açıklaması

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2020 Çarşamba, 14:24
MSB'den 'Fırat Kalkanı' açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. 


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