MTV ödemelerinde bugün son gün
Motorlu Taşıtlar Vergisinin yılın iki döneminde yapılan ödemelerinin ikincisinde bugün son gün.
Motorlu Taşıtlar Vergisinde bugün son gün. Birinci taksidi Ocak ayında ödenen 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2. taksidi için ödeme dönemi 1 Temmuz’da başladı.
Bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 22,58 üzerinde indirim yetkisi kullanıldı ve yüzde 12’ye çekildi.
Araç sahiplerini ilgilendiren bu ödeme için ise son gün 31 Temmuz yani bugün.
Video Haberler
- İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Kaçan kurbanlığa böyle seslendi: Gel kurban olduğum
- Camide uyuyan adamın parasının çalınması kamerada
- Sahibinden kaçan kurbanlık koyun 7 metrelik kuyuya düştü
- Kaçan kurbanlık boğa çarşıyı birbirine kattı
- Arıyı bıçakla uzaklaştırmak isterken hastanelik oldu
- Tacizciden pes dedirten sözler
- Boğa önde vatandaşlar arkada
- Acemi kasaplar hastanelik oldu
- O sayıların artık neden verilmediğini bilmiyorum