Muayene ücreti ödemedi sağlık çalışanını rehin alıp darp etti

06 Temmuz 2021 Salı, 10:18

Olay, Özel Sular Vatan Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.S., eşi olduğu söylenen kadın ve kadının bebeği ile beraber hastaneye gelerek bebeğin muayenesini yaptırdı. Muayene sonrası sosyal güvencesi olmadığı öğrenilen ve muayene ücreti talep edilen yurttaş, durumu görüşmek için hastanenin hasta hakları birim sorumlusu Nazlı Kirazlı ile görüştü.

Kirazlı’nın odasında devam eden görüşme daha sonra tartışmaya dönüştü. Hasta hakları birim sorumlusu Nazlı Kirazlı, görüşme sonrası çıkan tartışmada M.S.’nin kendisini odaya kilitleyerek darp ettiğini ve odadaki bilgisayarı kırdığını söyledi.

Hastanede yaşanan olay ise güvenlik kameralarınca kaydedilirken, görüntülerde M.S.'nin, Nazlı Kirazlı’nın odasından çıktığı ve merdivenlerden inerek hastaneden ayrıldığı görüldü.

Devlet hastanesinden darp raporu aldığını ifade eden Kirazlı, M.S. hakkından şikayetçi olduğunu söyledi.

Yaşanan olayı anlatan sağlık çalışanı, “Son zamanlarda çok sık duyduğumuz ve sağlık çalışanlarının başına gelen maalesef benim de başıma geldi. Bir hastamızın sorununu çözmeye çalışırken maalesef şiddete maruz kaldık. Hastamızın eşi burada doğum yapmış ve sosyal güvencesi olmayan bir hasta. Sosyal güvencesi olmayan bir hasta maalesef özel hastanelerde ücretli hasta statüsü uygulanır. Doğumdan sonra çocuğun muayenesi için ücret talep ettiğimiz için hastamız ‘Ben buraya yeteri kadar ödeme yaptım’ dedi ve paket anlaşması yaptığını söyleyerek ödeme yapmak istemediğini söyledi. Ben de bunun için gerekli birimlerimiz ile görüşüp yapabileceğimiz en uygun ne varsa telefon görüşmelerini sağladım” dedi.

"Bizi odaya kilitledi rehin aldı"

Hasta yakını ile görüşme sonrası M.S.’nin kendisine şiddet uyguladığını ve odaya kilitleyerek rehin aldığını da ifade eden Kirazlı, “Daha sonra kendisi şiddete meyilini, ‘bayan olmasaydın bu yumruğu sana vururdum’ gibisinden sesini yükseltti ve bana karşılık verdi ben de sesini yükselttim. Bu sırada ben de hastayı sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra fiziksel şiddete geçmeden önce odamızda bulunan bilgisayarımıza maddi zarar verdi ve daha sonra bana şiddet uyguladı. En kötüsü ise bizi odaya kilitledi ve rehin aldı. Dışardaki hastalarımızın bağrışmalarımızın sayesinde biz aslında kurtulduk. Kısa süreli yine bir şiddete maruz kaldım ve hemen arkasında kapıların yumruklanmasıyla beraber panikleyerek ve korkarak kapıyı açtı ve hızlıca uzaklaştı. Kötü bir süreç yaşadım her sağlık çalışanın başına gelebilen bir durum. Daha kötüsünü yaşamak adına gerekli önlemlerin alınması gerekmekte. Hem hastane yönetimi, hem de şahsım olarak gerekli şikayetlerde bulunuldu. Darp raporum alındı ve süreç başlatıldı” diye konuştu.