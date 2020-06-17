17 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

İşçilerin gündemi ise kıdem tazminatının fona devredilmesiydi. Birleşik mücadele çağrısı yapılan açıklamada, “Kıdeme uzanan eller kırılsın”, “Bizler işçiyiz, köle değiliz” sloganları atıldı.

‘GEÇMİŞİMİZ ÖRNEK’

Liman İş Sendikası İstanbul Bölge Başkanı ve İSŞP Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, “Bugün kıdem gaspına karşı bu mücadele yol göstermektedir” dedi ve şöyle konuştu:

“15-16 Haziran 1970’de işçiler en temel haklarına saldırı olduğunda ne yapılması gerektiğini göstermiştir. Grev hakkını kısıtlamayı düşünen, sendikal hakları kısıtlamayı hedefleyen yasalar Meclis’ten geçmiş olmasına rağmen, 100 binlerce işçinin günler süren mücadelesi sonuç vermiş ve anti-demokratik yasa iptal edilmiştir. Bugün kıdem gaspına karşı bu mücadele yol göstermektedir. İşçiler birlikte mücadele ederse kazanacaktır.”

Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir de şunları söyledi: “Salgın nedeniyle zorunlu alanlar dışında işyerleri çalışmalarına ara versin, işten atmalar yasaklansın ve ücretli izin uygulansın. Patronlara teşvik paketleri açıklanırken; işçiler ya ücretsiz izne ya işsizliğe ya da kısa çalışma ödeneği gibi sefalet ücretlerine mahkûm ediliyor.”

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri de 15-16 Haziran direnişinin yıldönümü dolayısıyla dün Kadıköy İskele Meydanı’nda eylem yaptı. KESK Dönem Sözcüsü Ayfer Koçak, “Özgür, eşit, demokratik, barış içinde yaşayacağımız bir ülke; insanca bir çalışma hayatı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. l Haber Merkezi