Mücevher ihracatı mart ayında yüzde 48 arttı
Türk mücevher sektörü, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artışla 340 milyon dolarlık, ilk çeyrekte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 976 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Mücevher İhracatçıları Birliği, sektörün mart ayı ve ilk çeyrek rakamlarını açıkladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, mücevher sektöründe Mart 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 artışla 340 milyon 12 bin 661 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Böylelikle yılın ilk çeyreğindeki mücevher ihracatı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9 artışla 976 milyon dolar oldu.
Yılın ilk 3 ayında en fazla ihracat, 157,5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 143,5 milyon dolarla ABD ve 87,6 milyon dolarla Hong Kong takip etti.
MARTTA EN ÇOK "ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI" İHRAÇ EDİLDİ
Ürün gruplarına bakıldığında 2021 yılı mart ayında en çok ihraç edilen ürün grubu 244,4 milyon dolarla "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" oldu. Bu grubu 47,2 milyon dolarla "İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Altın" ve 13,6 milyon dolarla da "Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı" grupları takip etti.
Mart ayında ürün grupları ve ihracat rakamları şöyle sıralandı:
|Ürün Grubu
|İhracat Değeri (Milyon $)
|Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası
|244.497.437,57
|İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın
|47.207.044,49
|Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı
|13.602.249,11
|Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası
|13.268.809,25
|Kıymetli Metallerin/Kıymetli Metallerle Kaplama Metallerin Döküntüleri & Artıkları
|10.123.872,95
|İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Diğer Kıymetli Metaller
|3.946.991,97
|İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Gümüş
|2.389.947,18
|Tabii İnci veya Kültür İncileri Kıymetli /Yarı Kıymetli Taşlar Ve Bunlarla Mamul Eşya
|1.916.842,49
|Saatler, Aksam ve Parçaları (Kıymetli Metallerden/Kıymetli Metallerle Kaplanmış)
|896.034,26
|Bijuteri
|804.303,92
|Kıymetli Metallerden Mamul Diğer Eşya
|676.306,48
|Metal Paralar
|555.422,40
|Pırlantalı Gümüşten Mücevherci Eşyası ve Aksamı
|127.399,59
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