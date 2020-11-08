Müdür koronaya yakalandı, belge onda
AKP’li Tuzla Belediyesi Meclisi’nde Yayla Mahallesi’nde rezerv yapı alanı ilan edilen 77 bin metrekarelik alana ilişkin belediye başkanına yetki talebi tartışma yarattı.
CHP’li Meclis üyeleri istenen yetkinin geniş olduğunu belirterek dosyanın içeriğini ve ilgili bakanlığın devir yetki yazısını görmek istedi. AKP’li Meclis üyeleri ise evrakların emlak müdüründe olduğunu, onun da koronavirüse yakalandığını, zaten önemli bir belge de olmadığını belirterek yetki belgesini CHP’li üyelere vermedi.
İlçe belediyesinin CHP’li Meclis üyesi Ülkü Sakalar teklif dosyasının boş olduğunu, dosyada sadece 3 sayfadan ibaret bir yetki talebi olduğunu belirterek, “Defalarca belgeleri istedik. İstenen geniş bir yetki. Bu yetki kapsamı içinde rezerv yapı ilan edilen alanda belediye başkanının belediye adına kayıtlı istediği taşınmazı satma, ipotek etme yetkisi var. Rezerv yapı alanı ilan edilen bölgede nasıl bir uygulama yapılacağını, bakanlığın yetki devir yazısını ve yetkinin ne şekilde kullanılacağını sorduk. Bakanlığın yetki devir yazısını istedik ama gelmedi. Biz rezerv yapı alanına karşı değiliz. Kentsel dönüşümü sonuna kadar destekliyoruz. Mecliste çoğunluk olmadığımızın farkındayız ama yok sayılmayı da kabul etmiyoruz” dedi.
AKP’li Meclis üyesi Güven Yiğit de 3 sayfalık yetki talebinde bütün bilgilerin olduğunu belirterek Sakalar’ın istediği belge için belediyedeki yetkililerle görüştüğünü anlattı. Yiğit, “Emlak müdürümüz ve şef koronavirüs hastalığından dolayı tedavi görmektedir. Kendisiyle telefonla görüştüm. Kendileri evde ve tedavileri devam ediyor. Evrak dosyada bulunması zaruri olan bir evrak değil. Kentsel dönüşüme nasıl baktıklarını tüm Tuzla’ya gösterdiler” diye konuştu. Teklif AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
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