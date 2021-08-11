Son dakika... Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika deprem haberleri... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.24'te, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Datça’nın 46,42 kilometre açığında gerçekleşen depremin 4,03 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Can ve mal kaybına yol açmayan deprem, kentte hissedilmedi.
Video Haberler
- Skandal görüntüleri canlı yayınladı: 48 bin lira ceza
- Marmara Denizi’nde bir ilk
- Yollar çöktü, direk devrildi, araçlar sürüklendi
- Yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı
- Metroda sokak müzisyeni ile yurttaş arasında gerginlik
- Köpeği sopayla öldüresiye dövdü
- İstanbul'da patlama!
- Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
- Bodrum'da yangın çıktı! Ekipler harekete geçti
- Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler
En Çok Okunan Haberler
- Provokasyon! Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı
- Burhan Kuzu'ya seks kaseti ile şantaj
- İstanbul'da patlama!
- Kaybolan Rus öğrenciden acı haber
- Bahçeli istemişti, Erdoğan duyurdu: İşte baraj puanları
- Yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı esnafı açıkladı
- Ailesi dahil 20 kişinin tacizine uğradı
- CHP'den yeni 'Mehmet Şimşek' açıklaması
- Paramount Otel için karar verildi
- Dündar'dan bakan danışmanları hakkında bomba iddia