Son dakika... Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberleri... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:43
Son dakika... Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.24'te, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Datça’nın 46,42 kilometre açığında gerçekleşen depremin 4,03 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Can ve mal kaybına yol açmayan deprem, kentte hissedilmedi.


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