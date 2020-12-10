Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye fidan desteği
Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde üreticilere yüzde 50 hibeli ceviz fidanı dağıtımını başlattı.
Tarımsal ürün çeşitliliği, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için projeleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yüzde 50 hibeli ceviz fidanı desteklemelerine başladı. Ceviz fidanları Yatağan Bahçeyaka Mahallesi Büyükşehir Belediyesi Akıllı Tarım Çiftliği’nde üreticilere dağıtılmaya başlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ceviz fidanı dağıtımından yararlanmak isteyen üreticilerden doğru gübreleme metotlarının uygulanması için toprak tahlili yaptırılması şartı olacak. Desteklemeler 2 ile 10 dekar araziler için yapılacak. Bütün çiftçiler bu desteklemeden doğrudan faydalanabilecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi üreticilerin farklı ürünlerle toprağından daha fazla verim alması için bugüne kadar yaklaşık 131 bin meyve fidanı dağıttı. Kestane, incir, zeytin ve ceviz desteklemeleri yapan Büyükşehir Belediyesi’nin ceviz fidanı desteği de yaklaşık 66 bin 500 adet oldu.
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