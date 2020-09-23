Muğla'da pandemi sürecinde 10 bin kişiye evde bakım hizmeti verildi

23 Eylül 2020 Çarşamba, 14:11

Pandemi süreci evde bakım hizmetlerinin önemini bir kat daha arttırdı. Muğla Büyükşehir Belediyesi koronavirüs ve pandemi sürecinde de evde bakım hizmetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, salgının başladığı Mart 2020 tarihinden bugüne kadar bin 797 hastaya 10 bin 63 defa tıbbi bakım gerçekleştirdi. Ekipler 524 hastaya bin 581 defa genel bakım hizmeti verirken bin 138 kişiye 3 bin 110 defa hastaneye nakil hizmeti verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetini başlattığı temmuz 2014 tarihinden bu güne kadar 14 bin 706 hane ziyareti, 222 bin 806 tıbbi ve genel bakım hizmeti verirken 37 bin 624 defa hasta nakli gerçekleştirdi.

BAŞKAN GÜRÜN: VATANDAŞIN SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ

Pandemi sürecinde dünyanın ve ülkemizin sağlık konusunda büyük bir sınavdan geçtiğini, koronavirüs ile sağlık çalışanlarının kendi ailelerini, sağlıklarını hiçe sayarak kahramanca savaştığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu süreçte tüm vatandaşlara büyük görevler düştüğünü, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek hem kendi sağlıklarını hem de sağlık çalışanlarını düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Gürün, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ülkemiz mart ayından beri mücadele ediyor. Fedakarlıkları ile tarih yazan tüm kahraman sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı da saygı ve rahmetle anıyorum. Büyükşehir ailesi olarak pandemi döneminde de evde bakım hizmetimizi devam ettirdik ve hemşehrilerimizin sağlığıyla yakından ilgilendik. Tüm hijyen kurallarına dikkat eden, ziyaret ettiği evlerin bir evladı olan personelimiz gerek hasta nakillerini gerek kişisel bakımları gerekse hasta bakımlarını hiç aksatmadı. Büyükşehir ailemizin sağlık ekiplerini de pandemi sürecindeki özverili çalışmaları için kutluyorum. Vatandaşlarımızın sağlığı, sıhhati için çalışmaya yüzündeki gülümseme olmaya devam edeceğiz.” dedi.



