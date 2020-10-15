Muğla’da tepki çeken 32 JES projesi iptal edildi
Muğla'nın turizm harikası bölgeleri Bodrum, Bafa, Türkbükü, Dalyan, Datça ve Marmaris'e 32 adet jeotermal sahası açılması için hazırlanan ihale iptal edildi. Kararı duyuran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Bundan sonra da doğaya zarar verecek her türlü girişimle mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.
Muğla’nın farklı bölgelerinde 32 tane jeotermal elektrik santrali yapılması ihalesi iptal edildi. 30 yıl süreyle katliama açılacak yerler arasında doğa ve turizm harikası Bodrum, Bafa, Türkbükü, Dalyan, Datça ve Marmaris bulunuyordu.
Resmi Gazetede yayımlanan kararda, "Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihale edileceği ilan edilen 32 adet jeotermal saha ihalesi; İhale Komisyonunun 13.10.2020 tarihli kararında yer alan; İhale edilecek sahaların önemli bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilen alanlardan kaldığından, ihaleyi kazanan kişi/ firmaların izin aşamasında mevzuattan kaynaklı hak kaybına uğramaması için ihale öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görüşü alınması gerektiği yönündeki gerekçesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 Maddesi kapsamında iptal edilmiştir." denildi.
ÖZTUNÇ, 'YAPTIRMAYACAĞIZ' DEMİŞTİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 32 sahada JES yapılması için ihaleye çıkılması kararı resmi gazetede yayımlandığında CHP'li bölge milletvekilleri ve il - ilçe yöneticileri ile birlikte proje alanına giderek karara direneceklerini açıklamıştı. Öztunç, Marmaris'te yaptığı açıklamada, “32 sahada jeotermal arama ihalesi çıkartıldı. Bunun 4’ü de Marmaris’te. Böyle bir güzelliğe, böyle bir cennet köşeye bu neden yapılır? Türkiye delik deşik edilmek isteniyor. Bu doğa, bu güzellik hepimizin. Bize atalarımızdan miras kaldı, bizlerin de gelecek kuşaklara bırakması gerekiyor. Birden bire ne oldu da Muğla akıllara geldi? Çünkü kasa boş. Bu nedenle Türkiye’nin cennet köşesi Muğla satılmak isteniyor. Sayın Cumhurbaşkanı’na Marmaris’ten çağrı yapıyorum; artık dur." demişti.
GÜRÜN: HEPİMİZİ MUTLU ETTİ
Karara ilişkin sosyal medya hesaplarınan açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Muğlamızda takipçisi olduğumuz 32 noktada yapılacak Jeotermal Enerji Tesisi kararı iptal edildi. Çevreye büyük tahribat verecek bu karardan dönülmesi hepimizi mutlu etti. Bundan sonra da doğaya zarar verecek her türlü girişimle mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden yandığını açıkladı
- Türkiye’yi karıştıran hâkimi nereden hatırlıyorum?
- 'AKP'nin en iyi adayı kim?' anketinde sürpriz sonuç
- Ayhan Bilgen'e beraat
- Koca, 6 ilin son durumunu paylaştı
- Engin Yıldırım itirafı: 'İmdadımıza yetişti'
- AKP'li isim sahte içki ölümleriyle dalga geçti
- RTÜK'ten Halk TV'ye 'Devlet Bahçeli' cezası
- İktidara güveniyorlar
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
Video Haberler
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
- Ayhan Bilgen'den dikkat çeken paylaşım
- 2 bin 200 yıllık tarih gün yüzüne çıkacak
En Çok Okunan Haberler
- Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden yandığını açıkladı
- Türkiye’yi karıştıran hâkimi nereden hatırlıyorum?
- 'AKP'nin en iyi adayı kim?' anketinde sürpriz sonuç
- Ayhan Bilgen'e beraat
- Koca, 6 ilin son durumunu paylaştı
- Engin Yıldırım itirafı: 'İmdadımıza yetişti'
- AKP'li isim sahte içki ölümleriyle dalga geçti
- RTÜK'ten Halk TV'ye 'Devlet Bahçeli' cezası
- İktidara güveniyorlar
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti