Muğla’da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor

14 Kasım 2020 Cumartesi, 11:52

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka ve can kaybı sayısındaki artış, yeni önlemleri de zorunlu kılıyor. Son olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan toplu taşımalarda HES kodu uygulaması Muğla’da uygulanmaya başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında, toplu taşımada kullanılan Muğla Kart ile HES sisteminin entegrasyon çalışmalarını tamamladı. Toplu taşıma kullanan yurttaşların Muğla Kartlarını “hes.mugla.bel.tr” sayfasından ilgili alanları eksiksiz doldurarak kişisel seyahat kartları, bayilerden alınan tam seyahat kartları, 2 Dolumluk Seyahat kartları ile temassız banka ve kredi kartlarına HES kodlarını tanımlayabilecek.

HES kodu tanımlama işlemleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecektir.