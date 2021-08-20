Muğla’da yaralar sarılıyor

20 Ağustos 2021 Cuma, 07:34

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi, 11 ilçede yangından etkilenen vatandaşlara gıda, hijyen paketleri, hayvan besini gibi yardımlar yapıyor. Belediye ayrıca, yangından etkilenen yurttaşlara da psikolojik destek sağlıyor. Yangınlar nedeniyle maddi kayıp yaşayan vatandaşlara Muğla Büyükşehir Belediyesi orman yangınlarından etkilenen 165 mahallede, 2 bin 526 haneye, 4 bin 672 gıda kolisi, 2 bin 357 adet hijyen kolisi dağıtımı yapıldı. Büyükşehir belediyesi ayrıca 11 ilçede etkili olan orman yangınısırasında alevlere müdahale eden ekiplere 50 bin 457 gıda malzemesi ile 38 bin 923 hijyen malzemesi dağıtımı yaptı.

Gıda ve hijyen desteğinin yanı sıra beyaz eşya ve ev eşyaları dağıtımı da yapılırken hayvanlar için 315 ton yem desteği sağlandı. Büyükşehir ekipleri ayrıca kişisel ihtiyaçlar, psikolojik destek gibi birçok farklı konuda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Tarihimizin belki de en büyük yangın felaketleri ile mücadele ettik. Bir yandan yangınların kontrol altına alınması için çaba harcayan ekiplerimiz diğer yandan yangından etkilenen, evi, işi, tarlası zarar gören hemşerilerimizin yaralarınısarmak, onların yanında olmak için hemen seferber oldu. Yangınların sona ermesinin ardından zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için özellikle tarım ve hayvancılık konularında önemli destekler vereceğiz. Maddi, manevi tüm gücümüzle hemşerilerimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Biz birlikte aileyiz, birlikte Muğla’yız sloganımız yangın sürecinde birlikte aileyiz birlikte Türkiye’yiz oldu.”

Bölgede yangından zarar gören yurttaşları ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de Bodrum halkının yanında olacaklarını, birlikte yaraları saracaklarını ifade ederek tüm sıkıntıları birlikte aşacaklarını belirtti. Başkan Aras, yangından zarar gören yurttaşların ve işletmelerin acil ihtiyaçlarının yanısıra barınacak yer sorunu olanlar için yaşam konteynırı hazırlıklarına başlandığını ifade ederek ihtiyaç malzemelerinin toplanarak yangından etkilenen yurttaşlara ulaştırıldığını söyledi.