Muğla’nın kara bilançosu

13 Ağustos 2021 Cuma, 07:58

Yapılan hasar tespit çalışmalarına göre, 165 köy ve mahallede 111 ev, 20 işyeri, 78 adet ahır ve 58 adet de depo alanının yangından etkilendiği ortaya çıktı. 13 bin 768 hane, 62 mahalle ve aralarında turistlerin de yer aldığı toplam 38 bin 715 kişi bölgeden tahliye edilirken 15 bin kadar hayvan da afet alanlarından gÜvenli bölgelere taşındı. Köyceğiz’de 12 bin 373, Milas’ta 8 bin 480, Menteşe’de 11 bin 369, Marmaris’te 13 bin 600, Kavaklıdere’de 7 bin 568, Yatağan’da 2 bin 24, Bodrum’da ise 236 hektarlık orman arazisi alevlere teslim olurken TÜrkiye gÜnlerce hangarlarda yatan yangın söndÜrme uçaklarını ve havadan söndÜrÜlemeyen yangınları konuştu.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

746 kişinin doğrudan etkilendiği yangınlara ilişkin hasar tespit çalışmaları sÜrerken yıllarca tartışılan ve yöre halkını tehdit eden Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santralı’nda faciadan kıl payı dönÜldÜ. Tesisin kapısına kadar dayanan yangın son anda söndÜrÜlse ve tehdit olmadığı açıklansa da köylÜlerin ve görevli ekiplerin alandaki yangın nöbeti halen devam ediyor.

SEFERBER OLDULAR

Muğla BÜyÜkşehir Belediyesi’nin 1257 personel, 54 arazöz, 56 iş makinesi ve 71 hizmet aracı ile mÜdahale ettiği 11 ayrı ilçedeki yangın söndÜrme faaliyetlerinde ilçe belediyeleriyle birlikte toplamda 1427 personel, 71 iş makinesi, 54 arazöz, 56 su tankeri, 93 hizmet aracı görev aldı. Muğla Valiliği tarafından açıklanan resmi rakamlara göre ise 12 bin 352 personel, 2 bin 870 araç, 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile mÜdahalede bulunuldu. Ayrıca Sahil GÜvenlik Komutanlığı 1 korvet, 23 bot, 364 personel, Kıyı Emniyeti Genel MÜdÜrlÜğÜ’nÜn 3 can kurtarma botu, 1 Rhib bot, 1 römorkör ve 96 personel, Denizcilik Genel MÜdÜrlÜğÜ’nÜn 7 römorkör ve 34 personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 5 çıkarma gemisi ile çalışmalara destek verdiği ifade edildi.

ÖRNEK DAYANIŞMA

Muğla genelinde yangınlarla mÜcadelede TÜrkiye’ye örnek olacak bir dayanışma tablosu da sergilendi. Çok sayıda belediyenin kurumun destek verdiği ve adeta seferberlik ilan ettiği sÜreçte, Muğla’ya destek için TÜrkiye genelinden 72 ayrı belediye, toplamda 652 personel, 122 arazöz, 6 iş makinesi ile 69 adet su tankerini bölgeye gönderdi. Bunun yanı sıra, yurt genelindeki vatandaşların, sivil toplum örgÜtlerinin ve sanatçıların başını çektiği gönÜllÜler yangınlarda görev almak Üzere bölgeye adeta akın etti. Muğla halkına ve yangından zarar gören vatandaşlara yönelik başlatılan yardım kampanyalarına her gÜn yenileri eklenerek arttı.

TURİZMCİ SEZONU KAPATTI

Afet bölgesi ilan edilen ve çok sayıda köy ile yerleşim alanının tahliye edildiği yangınlarda en bÜyÜk zararı bölge ekonomisi ve turizm faaliyetleri aldı. Pandemiden ötÜrÜ zorlu bir sÜreçten geçen ve ancak toparlanmaya başlayan turizmciler ile oteller yangınlar nedeniyle zor bir sezon geçirecek.

UÇAK İÇİN GİRİŞİM

Başta Muğla BÜyÜkşehir Belediye Başkanı Osman GÜrÜn olmak Üzere, CHP’li başkanların THK’ye ait uçaklara talip olduklarını ve onarımını Üstlenerek gönÜllÜ çalıştırmak istediklerini açıklamalarına karşın bu talepleri yanıtsız kaldı. Buna karşın, Muğla BÜyÜkşehir Belediyesi tamamen kendi girişimleriyle WWF DÜnya Doğayı Koruma Vakfı tarafından kiralanan özel yangın söndÜrme helikopterini bölgeye getirerek, yangınlarla mÜdahale edilmesi amacıyla Orman Genel MÜdÜrlÜğÜ’ne teslim etti. GÜnde yaklaşık 12 saat sÜresince çalışan ve 4 ton su atma kapasitesine sahip helikopter Kavaklıdere, Menteşe, Dalaman, Yatağan ve Köyceğiz’deki yangınlarda önemli görev Üstlendi. Yangınları söndÜrme amacıyla özel olarak tasarlanan ve denizden karaya mÜdahale edebilen Nene Hatun Acil Durum MÜdahale Gemisi yangınların ancak 8’inci gÜnÜnde bölgeye ulaştı. Aynı şekilde gece görÜşÜne sahip yangın söndÜrme helikopterleri de ancak gÜnler sonrasında bölgeye geldi.

165 MAHALLE ETKİLENDİ

Önemli bölÜmÜ hayvancılık ile geçinen kırsal alanlarda ve köy yerleşkelerindeki 6 bin 515’i bÜyÜkbaş, 8 bin 509’u kÜçÜkbaş olmak Üzere, toplamda 15 bin kadar hayvan tahliye edilerek özel alanlara yerleştirildi, 523 hayvan da tedavi altına alındı. Ayrıca bÜyÜkşehir belediyesi tarafından ilçelerde kurulan yardım merkezlerinde toplanan malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ve yangından etkilenen 165 köy ile mahallede eksiklerin tespiti için özel çalışma başlatıldığı duyuruldu.

ÜNLÜLER ALKIŞLANDI

Muğla’daki ekosistemi yerle bir eden ve çok sayıda canlının yaşam alanını ortadan kaldıran yangınlarda alevlerden etkilenen hayvanlar için yardıma koşan ve sahra hastanesi kuran HAYTAP, söndÜrme çalışmalarına destek için helikopter kiralama girişiminde bulunan Ahbap Derneği Kurucusu Haluk Levent, yanan ormanlardan her gÜn canlı yayınlar ile sesini duyurmaya çalışan ÜnlÜ komedyen Şahan Gökbakar ve çok sayıda sanatçı sÜreç boyunca alkışı hak eden isimler oldu.

AFETİN KAHRAMANLARI

Yangınları söndÜrmek için desteğe koşan ve itfaiye hortumunu sırtlayan 19 yaşındaki Köyceğizli Merve Yiğit ile kahramanca mÜcadele sergileyen köylÜlerin çabaları tÜm Ülkede akıllara kazınan diğer manzaralar oldu. Yangınlar boyunca en az görevli ekipler kadar çalışan ve köylerini, yaşam alanlarını savunan yurttaşların gösterdikleri çabalar gÜnlerce konuşulan bir diğer olaydı.