Muharrem İnce Şişli'de Erdoğan'a yüklendi: "10 bin dolar maaş alan siyasetçiyi niye araştırmıyorsun?"

12 Haziran 2021 Cumartesi, 17:00

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisinin İstanbul il binasının açılışını gerçekleştirdi. Şişli'de düzenlenen açılış töreninde partililer 'Bir Başkadır Benim Memleketim', 'Türkiye’ye Güvence Muharrem İnce', 'Mustafa Kemal’in Askerleriyiz', 'Dinliyorum Recep Söyle' yazılı dövizler taşıdı, "Her şey memleket için”, “ Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan attılar.

Alana giren Muharrem İnce’yi, partililer, Türk bayrağı, partinin isminin ve logosunun bulunduğu bayraklarla karşıladılar. Törende konuşan Muharrem İnce, “Peşin peşin Erdoğan’ı uyarıyorum. 14’ünde Biden ile görüşeceksin. Sorularımı peşin peşin soruyorum. Afganistan ve Ukrayna’da jandarmalık görevini kabul ettin mi? S-400’lerin parasını verdik anahtarını teslim ettin mi? Yoksa İncirlik’te Amerikalılara mı teslim edeceksin? O S-400’lerin parasını millet verdi. Amerika başkanıyla görüşmeden önce Mavi Vatan'dan vazgeçtin mi vazgeçmedin mi? Milletten gizli saklı hangi görüşmeleri yaptınız? Mavi Vatan’da Ege’de, Doğu Akdeniz’de var mıyız yok muyuz? Filistin’le İsrail arasında arabuculuğu Türkiye Sisi’ye verdi mi vermedi mi? Mavi Vatan Ege’de ne yapacak? Öte yandan Erdoğan 14’ünde Biden ile görüşeceksin. 14’ünde Biden’dan FETÖ’yü isteyecek misin istemeyecek misin? Peki papazı gönderdin FETÖ’yü alamadın. Doğru düzgün istedin mi? İstedin vermediler mi? O zaman neden papazı verdin” diye sordu.

"SİZİ RAHMETLİ ECEVİT’İN ÇİZGİSİNE DAVET EDİYORUM”

Ülkücülere de seslenen İnce “Bunlar Ukrayna’da Afganistan’da Türkiye’yi ABD’nin jandarması yaparken bunlara destek olacak mısın olmayacak mısın? Biz sizi rahmetli Ecevit’in çizgisine davet ediyoruz. Biz milliyetçiliği duvara yazmayız, biz Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları'na yazarız" dedi.

“MİLLETE BİN 200 TL REVA GÖRÜYORLAR”

Ülkedeki işsizliğin artışa geçtiğini kaydeden Muharrem İnce “Milletin vergisini borcunu ileri tarihe atıyorsun. Sonra 'Millete destek' verdik diyorsun. Ertelemek ötelemek ne zamandan beri destek oldu? Ülkede 10 milyon işsiz var. 3 gençten biri işsiz. İşçi büyümüyor. Çiftçi büyümüyor. Senin yandaşların büyüyor. Erdoğan’ın ne kadar çevresinde adam varsa 4-5 maaş veriyoruz. Emniyet Genel Müdürü bir maaş alıyor aynı zamanda PTT’nin de yönetim kurulu üyesi. Emniyet'le PTT ne alaka? Maaşın yetmiyorsa artıralım. Millete bin 200 TL reva görüyorlar” dedi.

ERDOĞAN'I KIZDIRACAK SORU

İnce, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar verildiğine dair iddialarıyla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. İnce, "İddiayı ortaya atan İçişleri Bakanı. Savcılar sus pus. Yargı çalışmıyor. Ekmeğin rengine karışıyorsun, çocuk sayısına karışıyorsun, her şeye burnunu sokuyorsun da 10 bin dolar maaş alan siyasetçiyi niye araştırmıyorsun Erdoğan?" dedi.

"SENİN DERDİN RANT"

Kanal İstanbul projesine ilişkin de konuşan İnce, “Panama, Süveyş kanalı gerekli. Çünkü mesafeyi kısaltıyor. Bu projeyle kâr var mı? Yok. Gemi trafiğini arttırıyor mu? Evet. Senin derdin rant. Bu yapılan yanlıştır. Sonuna kadar karşı çıkacağız. Devlet adamlığına yakışmaz. Bu memlekete kötülüktür. Biz karşı çıkıyoruz ve hukuktan yanayız” dedi.

“BİZ ERKEN SEÇİME HAZIRIZ”

Muharrem İnce,“Biz erken seçime hazırız. 18 Eylül’de kurultayımızı yapacağız. Varsa yüreğiniz gelin yapalım. Bizim korkumuz yok” diye konuştu.

Çatı aday tartışmalarına değinen İnce, "Belediyede çatı aday tutar. Çünkü tek turlu. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turlu. 50+1 almak lazım. O zaman çatı aday doğru değildir. 'Bu Erdoğan çok güçlü, birleşelim yenelim' diyorlar. Öyle bir şey yok” dedi.

İSTANBUL