Muharrem İnce: Bu böyle yarım kalmayacak

Memleket Hareketi'ni yarın başlatacak olan CHP'li Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra paylaştığı videoyu tekrar yayınlayarak, “Bu böyle yarım kalmayacak” demiştik yarın Sivas'ta buluşuyoruz..." dedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2020 Perşembe, 20:59
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CHP’li Muharrem İnce, yarın Memleket Harekleti’ni Sivas’ta başlatıyor. İnce Twitter adresinden paylaştığı videoya, “Bu böyle yarım kalmayacak” demiştik yarın Sivas'ta buluşuyoruz" notunu ekledi.


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