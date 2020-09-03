Muharrem İnce: Bu böyle yarım kalmayacak
Memleket Hareketi'ni yarın başlatacak olan CHP'li Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra paylaştığı videoyu tekrar yayınlayarak, “Bu böyle yarım kalmayacak” demiştik yarın Sivas'ta buluşuyoruz..." dedi.
CHP’li Muharrem İnce, yarın Memleket Harekleti’ni Sivas’ta başlatıyor. İnce Twitter adresinden paylaştığı videoya, “Bu böyle yarım kalmayacak” demiştik yarın Sivas'ta buluşuyoruz" notunu ekledi.
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