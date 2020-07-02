Muharrem İnce, gençlere seslendi

02 Temmuz 2020 Perşembe, 20:41

Kişisel Twitter adresinden açıklama yapan CHP'li İnce, son zamanlarda sosyal medyada uygulanmaası planlanan sansüre ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetişkinlerin gençlerin kendini ifade ettiği sosyal medyaya göz diktiğini dile getiren İnce, şu paylaşımda bulundu:

"Gençlerin sınav sorularını yetişkinler çaldı, çalınmasına göz yumdu. Gençlerin oyun konsolundaki vergiyi yetişkinler artırdı. Şimdi kendilerini ifade ettikleri sosyal medyaya yetişkinler göz dikti. Ve o yetişkinler “siz ne istiyorsunuz gençler” demedi. Gençler; yanınızdayım."