Murat İde, hakkında yakalama kararı olduğunu yazdı! Nedim Şener'e sert sözler

30 Temmuz 2021 Cuma, 16:55

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde, bugünkü yazısında, hakkında yakalama kararı olduğunu ve Tatvan’da otelde kaldığı bir gün polislerin geldiğini yazdı. İde, "Peki mevzunun gerekçesi ne? Nedim Şener adlı canlının hakkımdaki şikayeti" ifadelerini kullandı.

İde, olayı şöyle anlattı:

Salı-Çarşamba Bitlis ve Van'daydık. Bitlis programının ardından Tatvan'daki otele geçtik. Sıcaktan bir o yana, bir bu yana dönülen bir gecenin sabahında, odanın telefonu çaldı. Saat 08.00'e kurulu telefonumla aynı anda, odadaki telefonun sesi. Açtım.

- Murat bey günaydın. Ben Tatvan Emniyeti'nden komiser yardımcısı … ….

- Günaydın.. Buyrun..

- Murat bey, hakkınızda yakalama kararı var.. Odanıza gelelim, görüşelim..

- Yine mi? Müsaade ederseniz hazırlanayım..

Süre biraz uzamış olacak ki, kapı çalındı..

Çantamı da sırtladım, kapıyı açtım;

- Ben hazırım.. Buyrun.."

Yasa değişikliği sebebiyle gitmesine ggitmesine gerek kalmadığını ancak bir ay içinde ilgili davada ifade vereceğine dair taahhütname imzaladığını söyleyen İde, şu ifadeleri kullandı: Peki mevzunun gerekçesi ne? Nedim Şener adlı canlının hakkımdaki şikayeti. İddia o ki, hakaret etmişim. Vallahi henüz iddia nedir bilmiyorum. Ama, kendi hayatına, ve insanları, sahip olduğuna ikna ettiği değerlere ihanet etmiş birine, benim hakaret etmem mümkün değil. Kendisi bunu zaten gayet hakkıyla yapıyor. Kendi hayatına hakaret ediyor. Benimki, olsa olsa durum tespitidir"

Ankara dönüşü uçakta da isminin anons edildiğini belirten İde, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kendisini "Almadan gitmem" diyerek beklediğini ifade ederken; Van’da İYİ Parti konvoyunun yaşadığı kazadan dolayı Genel Başkan Meral Akşener’in de ağrıları olduğunu yazdı.

İde, yazısında ayrıca şunları kaydetti: Mesela, ben Nedim'e, kripto fetöcü desem, hakaret olmaz ki. Cezaevine girerken döktüğü gözyaşlarının, ‘Ben de sizdendim. Güvenlik bürokrasinizle çok iş tuttuk. Beni niye içeri atıyorsunuz’ duygusundan kaynaklandığını düşünürsek, olsa olsa durum tespiti olur. Üstelik bu satırların yazarı, Nedim Şener'in yıldızını parlatan Uğur Dündar'ın kefaletine inanıp, İstiklal Caddesi'ndeki protesto yürüyüşüne katılmış bir gazetecidir. Nereden bilebilirdim ki, Uğur abinin yine yanlış kefalet koyduğunu.