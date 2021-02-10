Murat Ongun’dan Mahir Ünal’a: Size bir şey diyelim mi?

10 Şubat 2021 Çarşamba, 07:38

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Türkiye’nin Tarımsal üretimde geldiği noktayı vurgulamak ve en ücra dağ köylerimizde bile internet ve akıllı telefon kullanımı olduğunu belirtmek için verdiğim örneği çiftçilerimize karşı bir söylenmiş gibi sunmanız zavallıca yapılmış bir hakikat suikastidir" ifadelerini kullanmış ve ‘muhalif’ medyayı hedef göstermişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımı şu şekilde:

“Mahir Bey, size bir şey diyelim mi? Değil Anadolu’nun köyleri İstanbul’un köylerine bile internet şimdi geliyor. Tıpkı İstanbul’un bazı mahallelerine doğalgaz bugünlerde bağlandığı gibi.”