Murathan Mungan şarkılarına senfonik yorum

11 Ağustos 2020 Salı, 14:37

Özellikle Yeni Türkü'nün popülerleştirdiği "Maskeli Balo", "Telli Telli", "Eskiden", "Çember", "Fırtına", Olmasa Mektubun", "Aşk Yeniden" gibi şarkılar şair ve yazar Murathan Mungan'ın kaleminden çıkma sözleriyle yıllardır dillerden düşmüyor. İşte bu şarkılar şimdi 30 kişilik bir senfoni orkestrası tarafından yorumlanacak.

Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu ve Kalben’in birlikte sahne alacakları projede, sanatçılara Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem de yorumlayacakları Murathan Mungan şarkılarıyla geceye renk katacak diğer isimler.

Murathan Mungan’ın imzasını taşıyan şarkıların senfonik aranjmanları aynı zamanda projenin müzik direktörü de olan Alper Kömürcü’ye ait.

Covid19 nedeniyle fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak mekan kapasitesinin çok altında sınırlı sayıda seyirci alınacak konser 19 Eylül'de Vadi Açıkhava'da yapılacak. Biletler Biletix'ten alınabilir.



