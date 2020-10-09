Mustafa Cengiz: Atatürk kırmızı çizgimiz

09 Ekim 2020 Cuma, 11:57

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim arasında sorunlar olduğu iddialarına yanıt verdi.

"Seyircili oynamaya geçmemiz lazım. Mutlaka bu haftadan itibaren yapmalıyız. Beni Fenerbahçeliler de destekler, çünkü Fenerbahçe maçı geçti. Ali Bey'e de söyledim, güldü. İkinci maç seyircisiz olabilir, o anda pandemi pik yapabilir.

Ekim hariç tüm maaşları ödedik! İki kişiye eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o bizde değil şu an! Bunlar %15'i kabul etmedi.



Yönetim beceriksiz! Bence de beceriksiz, 20 tane oyuncu alırdım, çekleri verirdim, giderdim! İbra olmasak ne olur, millet olmuyor! 'Veli yapıyor, sen de yap' diyorlar! Yapamam! Bunu yaparsak, gelecek kuşakları mahvederiz.



Yönetim beceriksiz! Bence de beceriksiz, 20 tane oyuncu alırdım, çekleri verirdim, giderdim! İbra olmasak ne olur, millet olmuyor! 'Veli yapıyor, sen de yap' diyorlar! Yapamam! Bunu yaparsak, gelecek kuşakları mahvederiz.



Rakip camiada bir yönetici tavladan pul çalıyorsa, onun sorumluluğudur, camiayı bağlamaz! Biz uyarırız, faul yapıyorsa söyleriz.



Aile içinde kavga olur, olmazsa robotsunuzdur. Abdurrahim ve Yusuf Bey'e saldırı var. Bana çatmıyorlar, 'Bu yakında ölecek' diyorlar, onlara saldırıyorlar. Önümüzdeki hafta çok açıklama yapacağım.



En büyük camia biziz! Bunu rakipleri ezmek için söylemiyorum, bu bir realite! Biz Türk sporunun lokomotifiyiz! Diğer iki rakibimizi ve Trabzonspor'u da sayabiliriz. Batı'da böyle bir şey yok ama bizim ülkemizde bu güzellik var. Camialar aleyhine çok konuşmayalım.



Galatasaray için ulusal anlamda kırmızı değerler var. Bunun önce geleni Türkiye Cumhuriyeti'dir. Devletimiz önde gelir. Camia olarak kırmızı çizgimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Ali Sami Yen'dir."

