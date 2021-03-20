Mustafa Destici: Elhamdulillah Türkiye’de aç yok

20 Mart 2021 Cumartesi, 19:19

"Elhamdulillah Türkiye'de aç insan yok. Bu bizim için, bizim toplumumuz için büyük bir onur ve gurur meselesi. Buna zaten toplum da müsaade etmez" diyen Destici şöyle devam etti:

"Biz "Komşusu açken tok yatan bizden değil" diyen efendimizin nesliyiz. Zaten Türkiye'nin bu süreci rahat atlatmasının sebebi de Türkiye'deki yardımlaşma duygusundan. Dolayısıyla ben aç kalan ya da Afrika'daki gibi açlıktan ölen. Fakirimiz yok mu, yoksulumuz yok mu var. Esnaf olan, tüccar olan işi azalan yok mu var. Bütün bunlar var. Bunları da bizim tekrar canlandırmamız lazım. Destek vermemiz lazım. "

"Türkiye'de bir işsizlik ya da bir iş beğenmeme var mı?" sorusuna da yanıt veren Destici şöyle dedi:

"Her ikisi de var. Şimdi iş beğenmemeyi ya da işe uygun personel eksikliğini nerde görüyoruz. Biz ülkemizde 5 milyona yakın mülteci var. Bunların önemli bir kısmı çalışıyor şu anda. En az 1 milyon mülteci çalışan var. Bunların önemli bir kısmı da bizim güney hattı şehirlerimizde. Gaziantep Ticaret Odası ile toplantı yaptık. Baktım ki, bir şikayetleri yok çünkü ucuz iş gücü elde etmişler. Bunu da üretime yansıtıyorlar. Bunu anormal görmemek lazım. İşsizlik, dünyanın bir gerçeği.

Türkiye’nin ara eleman ihtiyacı var. İşsizlik rakamları ortada. Türkiye’nin ciddi bir işsizlik problemi var. Genç işsizlik, yüzde 20’lerin üzerinde. Genel işsizlik, hiçbir zaman yüzde 10’un altına düşmedi. Milyonlarca insan, Türkiye’de işsiz. Bu bir gerçek."