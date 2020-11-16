Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini öne çekti

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021'den 20 Aralık'a çekti.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2020 Pazartesi, 11:08
Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini öne çekti
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CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021'den 20 Aralık 2020'ye çekti. Bu hafta Ankara'da kurmaylarını toplayacak olan Sarıgül kuruluş sloganını da belirledi.

Genel merkez binası Beysukentte hazır hale getirilirken partinin kuruluş sloganın da 'Çare değişim, çare Sarıgül' olacağı söylenildi.

Sarıgül cephesi, oy oranı ile ilgili "asgari yüzde 6.5 ile başlarız" iddiasında bulunuyor.

Kurulacak parti ile beraber Türkiye'deki faal parti sayısı 99'a yükselecek.


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