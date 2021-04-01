Mustafa Yeneroğlu'ndan Bahçeli'ye tepki: " 'TBMM de kapatılsın' dememesi için hiçbir sebep yok"

01 Nisan 2021 Perşembe, 15:05

Bugün TBMM'de basın toplantısı yapan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı "Anayasa Mahkemesi de kapatılsın" çıkışını eleştirdi. Hukukun baskı altında olduğu bir sürecin yaşandığını dile getiren Yeneroğlu, bu süreçte Anayasa Mahkemesi'nin iktidardan bir nebze de olsa bağımsız kalabilmeyi başardığını bu sebeple de iktidarın hedefi haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli Anayasa Mahkemesi’ni kapatmayı ya da yetkilerini tırpanlamayı zaten birkaç aydır açık açık söylüyorlar. Dün Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi eksik bularak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etmesi Mahkeme’nin hedefe konulmasına sebep oldu. Karara tepki gösteren Sayın Bahçeli 'HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapatılması ertelenemez bir hedef olmalıdır' şeklinde bir beyanatta bulunarak hukuku ve demokrasiyi hedef aldıklarını açıktan dile getirdi. Sayın Bahçeli’nin bu açıklamaları demokratik bir siyasi parti liderinin hareketini değil adeta Anayasal düzeni ortadan kaldırmak için yemin etmiş bir hareketi hatırlatmaktadır. Her ne kadar hukuk tanımaz tavırlar ile Anayasa Mahkemesi kaldırılsın nidaları atılsa da Anayasa Mahkemesi hukuk devletimizin ayakta kalan son direklerinden birisidir."

"BU ANLAYIŞ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DE KAPATILSIN DER"

Yeneroğlu, "Atıl iş gücü olarak ifade edilen geniş tanımlı işsizlik oranı bugün yüzde 29’lar ulaşmış vaziyettedir. Yüksek enflasyon nedeniyle her geçen gün alım gücümüz daha fazla düşmektedir. Yolsuzluk ise öylesine yaygınlaştı ki 20’li yaşlardaki gençler bile bu düzenden menfaat sağlayabiliyorlar. Lüks arabalarda kokain çekebiliyorlar ve sistem öyle bir bataklığa dönüşmüş ki dikkat dahi çekmiyorlar. Tüm bunları sayın Bahçeli görmüyor. Bunlara sesi çıkmıyor. Şimdi de şu parti kapatılsın kapatmazlarsa da Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyorlar. Bu anlayışın yarın öbür gün Türkiye Büyük Millet Meclisi de kapatılsın dememesi için hiçbir sebep yok" dedi.

"SAĞLIK BAKANI'NIN BİRÇOK ŞEYİ İÇİNE ATTIĞI YÜZ HATLARINDAN ANLAŞILIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da eleştiren Yeneroğlu, "Sayın Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamada aslında söylemediği birçok şeyi içine attığını yüz hatlarından çok açık bir şekilde görüyoruz. Yani artık utanacak bir noktaya fazlasıyla geldiğini herkes herhalde kendi demeçlerinden hissediyordur. Kurallara uymayan iktidar vatandaşlarından kurallara uymasını bekleyemez. Beklediği takdirde de tek yaptığı iş zorbalık olur. Şu anda da görüyoruz. Restoranlara gidiyorlar orada masaların sandalyelerin mesafelerini ölçüyorlar, kısa geldiğinde ceza yazıyorlar. Allah’tan korkmak lazım" diye konuştu.